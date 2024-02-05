هيفا وهبي تعلق على أغنية "كلو وهم" لـ إليسا.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي منشوراً عبر حسابها الرسمي، وجهت فيه رسالة لصديقتها الفنانة اللبنانية إليسا، عبرت فيها عن إعجابها الكبير بأغنيتها الجديدة "كلو وهم".

وشاركت هيفا وهبي متابعيها، صورة بوستر أغنية "كلو وهم" لـ إليسا، وأرفقتها بتعليق: "أغنية رائعة مليئة بالحنان والحب والألم، تبدين رائعة على الغلاف، مبروك يا حياتي تستحقين كل الحب".

وتعاونت إليسا في أغنية "كلو وهم" مع الفنان اللبناني مروان خوري، التي هي من كلماته وألحانه.

وعلى صعيد آخر، عرض مؤخراً لـ إليسا، الفيلم الوثائقي "It’s Ok"، الذي يعرض مراحل مبكرة من مسيرة إليسا، ولحظات صعبة عاشتها إليسا في حياتها، بالإضافة إلى معاناتها من المرض والتنمر والانظباع الخاطئ الذي يأخذه البعض عنها قبل معرفتها.

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