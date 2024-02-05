إبن هند القحطاني يفاجئ حبيبته بهدية باهظة الثمن-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ معاذ القحطاني ابن نجمة مواقع التواصل هند القحطاني حبيبته كايلي بشراء سيارة باهظة الثمن لها، وقد نشر فيديو على حسابه الخاص تحدث فيه عن ذلك.



وقد اشار بعض المتابعين الى ان كايلي ما زالت في علاقة مع معاذ بسبب أمواله، في حين ان آخرين عارضوا ذلك وتمنوا لهما حياة سعيدة.

على صعيد آخر، كانت قد انتشرت مؤخراً صورة لـ كايلي، ظهرت فيها وهي تركع أمامه وتربط شريط حذائه، وأحدثت هذه الصورة ضجة كبيرة بين المتابعين، اذ انتقدها البعض بالقول: "عشان الفلوس تصير شغاله عند رجوله"، "ماعندها مشكله لو تربط على قلبه بعد تبي فلوسه".