«تحت ظل الكتابة».. كتاب جديد لأمير تاج السر بمعرض الكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع كتاب «تحت ظل الكتابة» للكاتب والدكتور أمير تاج السر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ55 والتى انطلقت فعالياتها منذ أيام وتستمر حتى الـ6 من شهر فبراير الجارى.

الكتاب صدر فى 245 صفحة من القطع المتوسط وعبر 50 مقالة يدور تاج السر حول العديد من الحكايات شرقاً وغرباً فيتحدث عن شارع الغيطانى وألبرتو مانغويل، وأليس مونرو وغيرهم.

المقالات تدور فى شتى أنحاء الفكر والجانب الأكثر منها يدور حول فكرة الكتابة والعديد من الأسئلة التى يجيب عنها الكتاب فى هذا الصدد.

وصدر أمير تاج السر الكتاب بقوله: «المكتبات النعمة، والمكتبات النقمة، صفتان مترادفتان ربما تختص بهما المكتبات، فالمكتبة تكون نعمة حقيقية حين تمنحك الكتب والصدر الرحب، وتكاد تكون قرات معظم ما بداخلها، وتكون نقمة حين تتحول إلى ديكور منزلى، يضم فى كل يوم كتابًا جديدًا، لكن لا رغبة لأحد فى طرق بابها، وإزعاج أرواحها أو مؤانستها، المكتبات كائنات حية كما يقول «مانغويل» ومن الجرم أن نقتلها فى بيوتنا.

أما عن أمير تاج السر فهو طبيب وروائى سودانى ولد عام 1960، نالت أعماله اهتمامًا فى الأوساط الأدبية والنقدية، كما حققت شهرة عالمية، بعد ترجمة معظمها إلى الكثير من اللغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وصدرت له العديد من الإصدارات الأدبية والروايات من أبرزها رواية «366» التى حصل بها على جائزة كتارا للرواية العربية عام 2015م.

وصلت روايته «صائد اليرقات» للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية 2011م. كما وصلت روايته «زهور تأكلها النار» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2018م.