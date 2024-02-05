رانيا يوسف تتعاقد على مسلسل ثالث في شهر واحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة المصرية رانيا يوسف على مسلسل جديد ستبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، ليكون العمل الفني الثالث لها خلال شهر واحد فقط.

المسلسل يحمل عنوان “ابن حرام”، وقد بدأت رانيا بالفعل حضور جلسات التحضير له استعداداً للبدء بالتصوير قريباً. ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، بينهم: مدحت صالح، خالد زكي، منة فضالي، هايدي رفعت، نوليا مصطفى، نضال الشافعي، وأشرف زكي.

يُذكر أن رانيا يوسف تواصل حالياً تصوير مسلسلها الرمضاني “جريمة منتصف الليل”، إلى جانب عدد من الفنانين، منهم: أحمد عبدالعزيز، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، محمد سليمان، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، ملك قورة، أحمد منير، محمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.

كما انتهت رانيا يوسف من تصوير مسلسل “وبقينا اتنين”، ويشاركها في البطولة: شريف منير، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، ويوسف عثمان.