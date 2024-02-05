عروس تركت الزفّة لالتقاط صورة معه.. استقبال أحمد العوضي بالزغاريد في شارع المعز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني “حق عرب” في ظهوره الأول بعد وعكته الصحية الأخيرة، التي نُقل على أثرها الى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وظهر العوضي في الفيديو وقد التفّ حوله عدد كبير من الجمهور وسط زغاريد النساء احتفالاً بعودته الى التصوير، وذلك خلال تصويره أحد مشاهد المسلسل في شارع المعز بمنطقة الجمالية في القاهرة، حيث من المقرر أن ينتهي من تصوير مشاهده في العمل خلال الفترة المقبلة، ليكون جاهزاً للعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وصودف إقامة أحد الأفراح في شارع المعز خلال تصوير مشاهد المسلسل، وسارعت العروس لترك الزفّة من أجل التقاط صورة مع أحمد العوضي.

وكان أحمد العوضي قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال تصويره أحد مشاهد مسلسله “حق عرب”، مما استلزم دخوله مستشفى السلام الدولي، وبقاءه مدة أربعة أيام تحت المراقبة الطبية.

وكان العوضي قد كشف تفاصيل زيارة طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز له في المستشفى، حيث قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج “يحدث في مصر”: “رغم إننا متطلقين لما سمعِت إن أحمد تعب في التصوير، بعتتلي قالتلي أنت كويس؟”. وأضاف: “هي أول واحدة قولتلها… ولما روحت المستشفى لقيتها داخلة عليا ومسابتنيش لحظة، وده مش جديد عليها، وأنا حبّيتها عشان هي بنت أصول وفيه بينا احترام وأصل وده مستغربتوش منها، وده كنت مستنيه، وأنا حبيت أطمّن كل إخواتي”.