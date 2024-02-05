بعد أزمات وتأجيلات عدة.. إدوارد يعلن انتهاء تصوير “وبقينا اتنين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان إدوارد عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” انتهاء تصوير مسلسل “وبقينا اتنين” للفنانَين رانيا يوسف وشريف منير بعد سلسلة من التأجيلات وتأخير في التصوير والأزمات التي كان آخرها وفاة الفنان طارق عبد العزيز خلال التصوير.

ونشر إدوارد صوراً من كواليس التصوير معلناً عن انتهاء تصوير المسلسل، وعلّق على الصور قائلاً: “الحمد لله فركش وبقينا اتنين إنتاج كريم أبو ذكري وإخراج طارق رفعت وبطولة صديقي شريف منير… شكراً يا أحلى كرو أمام وخلف الكاميرا بجد استمتعت معاكم جداً”.

المسلسل هو بطولة الفنانين: شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا…، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، ومن المقرر أن تُعرض أولى حلقاته قريباً.

“وبقينا اتنين” هو مسلسل درامي قصير يتكوّن من 20 حلقة، وينتمي الى الدراما الاجتماعية النفسية في شكل “لايت كوميدي”، إذ يناقش ما يتعرّض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية، والعلاقات الأسرية والزواج.