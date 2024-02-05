نوال الزغبي متألقة بصور “بحكي عنك”.. ورقم قياسي في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحظى أغنية النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجديدة “بحكي عنك” بإعجاب كبير من الجمهور منذ صدورها عبر المواقع الموسيقية، إذ يحتلّ فيديو الأغنية مراتب متقدّمة في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” محققاً أكثر من مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط.

وتشغل نوال الزغبي اهتمام الجمهور بأغنيتها الجديدة، إذ أصبحت الأغنية على كل لسان وتنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لعدد كبير من المتابعين يستمعون للأغنية ويقومون بحركات تعبيرية تعبّر عن الكلمات التي حملت الكثير من الحب والرومانسية.

ونشرت نوال الزغبي في الساعات الماضية صورًا من جلسة التصوير الخاصة بالأغنية، وظهرت فيها بفستان تميّز بقصة حورية البحر باللون النيود المزركش بالزهور البيضاء مع ذيل طويل ودائري، الأمر الّذي لفت انتباه روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها بكلمات الأغنية قائلةً: “بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم”.

كما شاركت نوال الجمهور صوراً من إطلالتها الأولى في فيديو الأغنية، وتألقت فيها بفستان قصير من دون أكتاف مع تنورة منفوشة، وجاء الفستان مرصّعاً بحبيبات الكريستال المتناثرة والمتدلية في الأسفل، وضيّقاً في جزئه العلوي بنمط المشدّ الرائج حالياً، علّقت قائلةً: “بحكي عنك عبر قناتي على يوتيوب وجميع المواقع الموسيقية”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور نوال، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، إذ لاقت إطلالتها في الصورة ردود فعل واسعة.

أغنية “بحكي عنك” من كلمات عمر المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي.

وتميّزت الأغنية باللون الرومانسي الذي انعكس في الـLyrics Video بعدسة سعيد محمد الذي اختار أن تصوّر “النجمة الذهبية” مشاهد تحت زخّات المطر في العتمة، وهي محاطةً بمجموعة من الرجال “الغرباء” من دون أن يعني أحدهم لها شيئاً، لأن اشتياقها هو لحبيبها الغائب فقط.