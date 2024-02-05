سيلين ديون مفاجأة حفل جوائز غرامي 2024.. وهل تجاهلتها تايلور سويفت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت سيلين ديون بشكل مفاجئ في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2024 يوم الأحد – وسط معركتها مع متلازمة الشخص المتصلب غير القابلة للشفاء.

وبدت النجمة، البالغة من العمر 55 عامًا، والتي ابتعدت عن مسيرتها الغنائية في ظل مشاكلها الصحية، عاطفية بشكل واضح عندما سارت على خشبة المسرح بدعم من ابنها الأكبر رينيه تشارلز أنجيليل، 23 عامًا، وسط هتافات وتصفيق حار وتقديم جائزة ألبوم العام، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقالت: “شكرا لكم جميعا! أنا أحبكم جدا. أنتم رائعون. عندما أقول إنني سعيدة لوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقًا من قلبي.”

وتابعت: “أولئك الذين منحوا الفرصة للتواجد هنا في حفل توزيع جوائز غرامي يجب ألا يستخفوا أبدًا بالحب الهائل والفرح الذي تجلبه الموسيقى لحياتنا وللناس في جميع أنحاء العالم.”

وأضافت: “والآن يسعدني كثيرًا أن أقدم جائزة غرامي التي قدمها لي الأسطورتان ديانا روس وستينغ قبل 27 عامًا. هؤلاء هم المرشحون البارزون لألبوم العام…”

وأعلنت سيلين بعد ذلك أن ألبوم سويفت الشهير Midnights قد فاز بالجائزة، مما صنع تاريخ غرامي حيث فازت بالجائزة للمرة الرابعة.

وبدت سيلين مذهلة في معطف من التراكوتا وفستان من الشيفون ومجوهرات لامعة أثناء دخولها إلى المسرح.

وأصبحت سويفت أول شخص يفوز بالجائزة أربع مرات، وشقت طريقها بشكل مثير إلى المسرح في Crypto.com Arena في لوس أنجلوس.

وسلمتها ديون الجائزة، لكن المعجبين أشاروا إلى أن سويفت لم تهتم بها ولم تتواصل بصريًا مع ديون، وسرعان ما نظرت إلى الوراء للاحتفال بهذه اللحظة مع مساعديها بدلاً من ذلك.

“تايلور سويفت لم تعانق سيلين ديون أو تعترف بها. “لا أستطيع أن أتحمل هذا الأمر” ، كتب أحد المعجبين المنزعجين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ذلك.

ومع ذلك، يبدو أنه لم تكن هناك أي مشاعر سيئة أو اشكالات، حيث ظهر الثنائي الأيقوني في وقت لاحق بسعادة خلف الكواليس.