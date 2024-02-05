“أنا مذهولة!”.. إنجاز تاريخي لتايلور سويفت في جوائز “غرامي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت النجمة تايلور سويفت إنجازاً غير مسبوق في تاريخ جوائز “غرامي” بنيلها خلال الاحتفال السادس والستين لتوزيع هذه المكافآت الأحد، لقب ألبوم العام للمرة الرابعة فيما فازت كل من بيلي آيليش في فئة أفضل أغنية ومايلي سايروس في فئة أفضل تسجيل.

وبهذا الإنجاز غير المسبوق عن ألبومها “ميدنايتس” Midnights، باتت سويفت الأكثر فوزاً بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون، في هذا الحدث المعادل موسيقياً لجوائز الأوسكار السينمائية.

وعلقت نجمة البوب قائلة “أود أن أقول لكم أن هذه أفضل لحظة في حياتي، لكنني أشعر بفرح مماثل عندما أنجز أغنية”. واضافت “شكرًا جزيلاً لكم على إتاحة الفرصة لي للقيام بما أحبه كثيراً! أنا مذهولة!”.

وتفوقت الفنانة البالغة 34 عاماً على مجموعة من النجوم والنجمات الذين كانوا ينافسونها ومنهم لانا ديل ري وأوليفيا رودريغو.

وسبق أن فازت بالجائزة الكبرى وهي جائزة ألبوم العام ثلاث مرات عن “فيرلس” Fearless و”1989″ و”فولكلور” Folklore.

وأكد هذا الإنجاز مكانتها كنجمة أساسية في عالم الموسيقى، بعدما اختارتها مجلة “تايم” شخصية العام 2023 وحققت جولة حفلاتها العالمية “ذي إيراس تور” (The Eras Tour) نجاحاً كبيراً مع تجاوز إيراداتها عتبة المليار دولار في 60 حفلة خلال العام الفائت، وهو مبلغ لم يحقق في تاريخ الموسيقى.

وكان “ميدنايتس”، وهو الألبوم العاشر لسويفت، تصدّر فور طرحه في تشرين الأول 2022 ترتيب “بيلبورد”، وبفضله باتت أول فنانة تحتل المراكز العشرة الأولى في وقت واحد في ترتيب الأغنيات الأكثر شعبية في الولايات المتحدة.

وأفادت تايلور سويفت من المناسبة تسويقياً، فانتهزت الفرصة بعد حصولها في بداية الاحتفال على جائزة أفضل ألبوم بوب عن عملها “ميدنايتس” Midnights، تنفذ انقلابا تسويقيا كبيرا، بإعلانها عن إطلاق ألبوم جديد في 19 نيسان المقبل بعنوان “ذي تورتشورد بويتس ديبارتمنت” The Tortured Poets Department، الأمر الذي أثار جنون معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصلت تايلور سويفت على ستة ترشيحات لجوائز “غرامي” هذه السنة ، أحدها في فئة أغنية العام.