ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقاطع فيديو وثقت لحظات سعيدة ورومانسية تقضيها مع زوجها الممثل اللبناني وسام بريدي.

ونشرت ريم عبر حسابها مقطع فيديو في إحدى الشهرات في دبي، ظهرت فيه برفقة زوجهاوسام بريدي.

وبدا الثنائي في مقطع الفيديو بأجواء رومانسية سعيدة، إذ قبلت ريم وسام بحب.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، وعبروا عن إعجابهم الكبير بالثنائي، وتمنوا لهم الحياة السعيدة المليئة بالحب.

وكانت ريم قد فاجأت متابعيها بلوك شعر جديد إذ اعتمدت قصة شعر قصيرة جداً.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- لحظات سعيدة ورومانسية بين ريم السعيدي و وسام بريدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.