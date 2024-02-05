الجمهور يتساءل عن سبب إختفاء ريان جيلر!

ميرنا وليد - بيروت - تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب اختفاء النجم ريان جيلر في الآونة الأخيره وتردده الى المستشفيات . .وعند التواصل معه للوقوف على أسباب اختفاءه صرح : منذ سنه وأنا أتردد على المستشفى بشكل شبه دوري..تراجعت صحتي كثيراً بسبب وضعي النفسي خذلني أقرب أصدقائي ..وتكررت الخيبات في حياتي .. وأنا بطبيعتي شخص حساس للغايه يتعبني غدر المقربين والأصدقاء وتؤذيني الخيانه.. ابتعدت عن الجميع وفضلت العزله.. لستُ ضعيفاً ولكنني متعب .. تحملت فوق طاقتي تغيرت شخصيتي ونفسيتي دون حتى أن أدرك ذلك.. أصبت باضطراب الأكل القهري وتعبت من نفسي وكسبت وزناً فوق طاقتي بما يقارب ٢٠ كيلو وانا اسعى الى ان اخسره

ظننت بمن حولي خيرا لكن الجميع خذلني.

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