توقيف مغني الراب كيلر مايك بعد فوزه بـ3 جوائز “جرامي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوقفت الشرطة مغني الراب الأميركي كيلر مايك على هامش احتفال توزيع جوائز “جرامي” الأحد، مباشرة بعد فوزه بـ3 منها.

وفي مقطع فيديو نُشِر على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر المغني مكبّلاً ومخفوراً من عناصر الشرطة عبر ممرات ملعب “كريبتو أرينا” حيث أقيم الاحتفال.

ونقل الموقع الإلكتروني لمجلة “هوليوود ريبورتر” عن أحد المسؤولين عن أمن الملعب أن مغني الراب أوقف في قضية لا علاقة لها بالاحتفال.

ولم ترد شرطة لوس أنجلوس على الفور عندما تواصلت وكالة فرانس برس معها.

وحصل كيلر مايك على 3 جوائز “جرامي” من بينها تلك المخصصة لأفضل ألبوم راب عن أسطوانته “مايكل” خلال الاحتفال التمهيدي الذي أقيم، الأحد، ووُزع فيه عدد كبير من الجوائز قبل الاحتفال الرئيسي.

وقال لوسائل الإعلام بعد فوزه “لقد حاولت عمداً أن أصنع أفضل ألبوم في العالم”.

وأراد كيلر مايك من خلال هذا الألبوم “أن يروي قصة فتى من ذوي الأصول الإفريقية نشأ في غرب أتالانتا، كي يرى العالم أن قصتنا لا تتعلق بكوننا ضحية وبالهزيمة، بل بأننا قادرون على الفوز والازدهار”.