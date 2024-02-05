لفتت الإنتباه بصوتها العذب.. عمرو دياب يدعم ابنة فنانة مشهورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص النجم عمرو دياب على دعم الفنانة الشابة همسة، ابنة الفنانين أركان فؤاد ونادية مصطفى من خلال إعادة نشر مقطع مصوّر ظهرت فيه الشابة وهي تغنّي أغنية له.

وقدّمت همسة أغنية “قصاد عيني” من دون موسيقى، ولفتت الأنظار بصوتها العذب وتمكّنها من الغناء، وتضمن الفيدو تعريفاً عن الشابة.

بدورها، أعادت همسة نشر المقطع من صفحة “الهضبة”، وعبرت عن سعادتها بدعمه غير المباشر لها حيث كتبت: “الأفضل والوحيد عمرو دياب، شكراً لك على مباركتنا بموسيقاك وإرثك العظيم”.

من جهة ثانية، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الحفلات الشتوية المُقامة هناك، والتي تضم عدداً كبيراً من نجوم الغناء العربي والعالمي.

ومن المقرر أن يُقام الحفل في 9 شباط/فبراير الجاري على أحد السواحل الكبرى في مدينة جدّة، وقد تم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.