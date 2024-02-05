“عشت بهالأغاني أجمل وأحلى أوقاتي”.. أصالة تطرح الجزء الثاني من ألبوم “لحقت نفسي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة أصالة، الجزء الثاني من ألبومها الجديد “لحقت نفسي”، بالتعاون مع شركة روتانا، عبر “يوتيوب” والمنصّات الغنائية.

أصالة طرحت 6 أغنيات من الألبوم، في العام الماضي، وأطلقت العدد نفسه اليوم، والأغنيات الجديدة هي: “لحقت نفسي” كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، “عايشة حالة” كلمات هاني رجب، وتوزيع أحمد ضياء، وألحان محمد عبيه. من بين أغنيات الألبوم أيضاً التي تطرب بها النجمة السورية جمهورها الليلة، “نسيت”، كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع محمد ضياء، “أعراض غياب” كلمات عبدالرحمن محمد، وتوزيع يحيى يوسف، وألحان مدين، “عشق الروح” كلمات هالة الزيات، وتوزيع خالد عز، وألحان محمود خيامي، والأخيرة “حديقة تلج”، ألحان محمود عيد، وكلمات سهام الشعشاع.

وعبّرت أصالة عن سعادتها بصدور الألبوم، وقدّمت أغنياته لجمهورها حول العالم، حيث قالت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”: “كلّ حب وإهتمام ورعايه غمرتوني فيهم حاولت ردً لكم ياه فنّ وإهتمام وشغف شو هالأغاني أثًروا فيّي والقصص كلها حكايانا كلنا مرينا بزوايا هالمشاعر ومنّ كلّ شي صعب ومن كل شي حلو شفنا .. بتمنّى تعيشوا أحلى الأوقات لأنّي عشت بهالأغاني أجمل وأحلى أوقاتي”.

الجدير ذكره أن أصالة فازت في حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، بجائزة الأفضل، وذلك عن أغنيتها الجديدة “فوق” التي جاءت ضمن الجزء الأول من الألبوم.