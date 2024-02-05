جاي زي ينتقد حفل جوائز “غرامي” والسبب.. عدم فوز بيونسيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتقد المغني الأميركي جاي زي حفل توزيع جوائز “غرامي” أثناء تلقّيه جائزة دكتور “دري غلوبال إمباكت” الشرفية بسبب عدم منح زوجته جائزة ألبوم العام على الرغم من تحقيقها 32 فوزاً في الفئات الأخرى.

وخلال خطابه، تحدث جاي زي عن رغبته الدائمة في أن يقوم حفل توزيع جوائز “غرامي” بالاعتراف بالفنانين الأكثر تأثيرًا على الثقافة.

قال النجم فيما كان ينظر إلى زوجته: “عندما أتوتر، أقول الحقيقة. لا أريد إحراج هذه السيدة الشابة، لكنها حصلت على جوائز “غرامي” أكثر من أي شخص آخر ولم تفز أبدًا بألبوم العام. لذلك، حتى بمقاييسكم الخاصة، فإنّ هذا لا ينجح. فكّروا بالأمر. أكبر عدد من جوائز “غرامي”، لكنها لم تفز بألبوم العام. هذا لا ينجح”.

وزاد النجم الطين بلّة بقوله: “قد يشعر البعض منكم وكأنّه تمّ سلبكم… لكن البعض منكم لا ينتمي إلى هذه الفئة”.

يُشار إلى أنّ بيونسيه فازت بـ32 جائزة “غرامي” طوال مسيرتها الفنية، لكنها لم تحصل أبداً على جائزة أفضل ألبوم العام في حفل “غرامي”.

وأعادت هذه اللحظة إلى الأذهان حادثة 2009، حيث قاطع كانييه ويست تايلور سويفت أثناء إلقائها كلمتها عقب فوزها بجائزة أفضل فيديو أنثى في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards قائلاً: “تايلور، أنا سعيد حقًا من أجلكِ، سأدعكِ تنتهين. لكن بيونسيه كان لديها أحد أفضل مقاطع الفيديو على الإطلاق”.