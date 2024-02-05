أصيل هميم تعلن عن مفاجأة جديدة.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة العراقية أصيل هميم عن استعدادها لطرح ميني ألبوم جديد، ونشرت برومو ترويجي للعمل وعلّقت قائلةً: “قريباً ميني ألبوم الفنانة أصيل هميم من ألحان الموسيقار الدكتور طلال”.

وتفاعل جمهور أصيل هميم ومتابعوها مع البرومو، وكتبوا لها كلمات حماسية ومشجعة.

وكانت أصيل هميم قد أعلنت خطوبتها في أجواء عائلية بالعاصمة بغداد، ونشرت صورة لها مع خطيبها وكتبت: “باركولي”.

وكان آخر نشاطاتها إحياء حفلة ليلة “رأس السنة” في 31 ديسمبر 2023، برفقة الفنانة بلقيس، والفنان دحوم الطلاسي في القاهرة، في العاصمة المصرية، بفندق نايل ريتز كارلتون، كما أنها أطلقت أغنية بعنوان “ترفع الأقلام” التي تخطت أكثر من مليون مشاهدة، كما أحيت ليلة عراقية بمشاركة نخبة من نجوم الفن العراقي على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما أنها بصدد المشاركة في افتتاح مهرجان سومر الدولي بالعراق، ونشرت بوستر الحفل وكتبت: “يسعدني أن أكون الجزء الداعم لبلدي العراق الحبيب،

النجمة أصيل هميم في افتتاح مهرجان سومر الدولي، تاريخ المهرجان 15-16 فبراير بغداد – الجادرية – جزيرة الأعراس”.