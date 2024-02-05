أول تعليق من محمد رمضان بعد تنصيبه سفيراً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، عن تنصيب الفنان المصري محمد رمضان سفيراً رسمياً له، ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد عبْر حسابها بمنصة “x – تويتر سابقاً”، منشوراً أعلنت فيه عن سفيرها الجديد معلقة: “يسعدنا أن نعلن عن سفير CAF الجديد.. محمدرمضان”.

ومن جانبه، أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بهذا المنصب الذي تشرّف به؛ إذ شارك متابعيه عبْر صفحته الرسمية على منصة (x- تويتر سابقاً)، مقطع الفيديو الذي أعلن من خلاله الاتحاد الأفريقي عن تعيينه بهذا المنصب؛ معلقاً: “سعدت وتشرفت بتنصيبي سفيراً لاتحاد الكرة الأفريقي”.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان قد شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام حالياً في كوت ديفوار؛ حيث قدّم “رمضان” الأغنية الرسمية للبطولة، بمشاركة النيجيرية يامي آلايد، والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

على جانب آخر، يشارك الفنان محمد رمضان في فيلم جديد، جاء بعنوان: “أسد أسود”، للمخرج محمد دياب، ومن تأليف محمد وخالد دياب وشيرين دياب.

ويشارك به مجموعة من الفنانين، منهم النجمة رزان جمّال التي تخوض أولى بطولاتها النسائية في عالم السينما المصرية والعربية من خلال هذا الفيلم، هذا إلى جانب: ماجد الكدواني، وخالد الصاوي، وشريف سلامة، وأحمد عبدالحميد.

وعُرض مؤخراً للفنان محمد رمضان فيلم “ع الزيرو” بدُور السينما، مع نيللي كريم، أروى جودة، ودارت أحداث الفيلم حول الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحداً من الأغنياء، من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، كانت من خلال مسلسل “جعفر العمدة” الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر حيث يقابل في أول مشواره “عايدة” (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.