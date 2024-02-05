هذا هو المرشح العربي الوحيد لجائزة غرامي… تعرّفوا عليه!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 فبراير 2024 11:18 مساءً - فاز الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف، بجائزة أفضل مؤدي موسيقي عالمي في جوائز غرامي لعام 2024 الـ66 ، والذى أقيم في لوس أنجلوس.

ترشيح إبراهيم معلوف لجائزة غرامي

حيث تم ترشيح إبراهيم معلوف عن فئة أفضل أداء موسيقي عالمي، ضمن جائزة غرامي Grammy Awards لعام 2024، عن أغنية Todo Colores، والتي تعاون فيها مع المغني Cimafunk وفرقة “Tank and The Bangas” الموسيقية.

والجدير ذكره أنها المرة الثانية التي يترشح فيها إبراهيم معلوف لجائزة ضمن جوائز غرامي، حيث تم اختياره العام الماضي للمنافسة على فئة أفضل ألبوم موسيقي عالمي من خلال ألبومه Queen of Sheba والذي تعاون فيه مع أنجليك كيدجو.

وارتدي إبراهيم معلوف على السجادة الحمراء، بدلة سوداء لامعة ، وظهرت معه زوجته المغنية هبة طوجي، التي اختارت فستاناً ذهبياً من نفس الدار.

حفل الغرامي

وقد حضر الحفل عدد كبير من النجوم والمرشحين للجوائز ومنهم سيلين ديون وتايلور سويفت وبيونسيه ومايلي سايرس وماريا كاري وباريس هيلتون وكيلي كلاركسون وإيد شيران وباريس جاكسون وبيلي إيليش ودوا ليبا وداون ريتشارد وكيلي أوزبورن وغيرهم من النجوم، الذي أقيم على مسرح كريبتو أرينا فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

مظاهرات ضد إسرائيل أمام مقر حفل جوائز الجرامي

وكان قد وقف حفل توزيع جوائز الجرامي لبضع دقائق بسبب تجمهر الجمهور أمام مقر الحفل في لوس أنجلوس للتنديد بما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الحفل الأشهر في عالم الموسيقي “الجرامي”، كان مهددًا بالإلغاء بسبب تعذر وصول الكثير من المشاركين بالحفل بسبب تلك الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وسرعان ما تم نشر لقطات من الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد، وتمت مشاركتها مع هاشتاج #ShutItDown4Palestine.

وبعد توقف الحفل استطاعت الشرطة تهدئة الوضع أمام الحفل مع فرض سيطرة تامة وتسهيل عملية دخول جميع المشاركين في الحفل.

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