رمضان 2024.. «بابا جه» كوميديا تكشف علاقة الآباء بالأبناء

ياسر رشاد - القاهرة -

يواصل الفنان أكرم حسنى حاليَا تصوير مشاهد مسلسله الجديد «بابا جه» والذى ينافس به فى الماراثون الرمضانى 2024، ويشاركه فى البطولة لأول مرة الفنانة «نسرين أمين» التى تجسد شخصية زوجته ضمن أحداث العمل، ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية وكذلك مع أبنائهما.

ويعد مسلسل «بابا جه» تانى بطولة للفنان أكرم حسنى فى الدراما الرمضانية، يعد مسلسل مكتوب عليا الذى عرضه فى رمضان الماضى.

ويعتبر مسلسل «بابا جه» من المسلسلات المكونة من 15 حلقة، والتى تناقش قضية مهمة تخص المجتمع وعلاقة الآباء بالأبناء، فى إطار اجتماعى كوميدى، ولم يستقر صناع العمل حتى الآن على موعد عرضه فى النصف الأول أم الثانى من الشهر الكريم.

ويواصل مؤلف العمل وائل حمدى، كتابة السيناريو، حيث انتهى مؤخرًا من كتابة نصف حلقات العمل فقط، وتدور أحداث المسلسل، حول مدير فندق فى فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التى تمر به وهو مأخوذ عن أحد الأفلام الكورية الكوميدية.

ويشهد العمل الدرامى الكثير من المواقف الكوميدية التى تدور حولها باقى أحداث المسلسل، الذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم، والعمل من تأليف وائل حمدى، ومن إخراج خالد مرعى، وبطولة أكرم حسنى وسما إبراهيم ونسرين أمين.

وقال الفنان أكرم حسنى أن أحداث المسلسل تدور فى إطار كوميدى حول علاقة الآباء بالأبناء بعد السوشيال ميديا وتطورها، وكيف تغيرت هذه الحياة مؤخرًا، وأعجبنى فى العمل أن أحداثه تدور فى 15 حلقة مكثفة حول مشكلات يواجهها الآباء وهى قضية مهمة وأصبحت تشغل كل بيت مصرى.