مدحت العدل يعزي الصحفي وائل الدحدوح في وفاة والدته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

قدم السيناريست مدحت العدل، العزاء للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في وفاة والدته وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "العدل" صورة الصحفي وائل الدحدوح وعلق قائلا: "مصاب أليم آخر حل بالصحفي وائل الدحدوح، كل العزاء والمواساة في وفاة والدته وأدعوا الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته".

وأشاد السيناريست مدحت العدل مؤخرًا بفيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكي ويشاركها البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، ونشر "العدل" صور من كواليس حضور العرض الخاص للفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: " من العرض الخاص لفيلم رحلة 404 ألف مبروك على نجاح الفيلم ويارب دائمًا من نجاح لنجاح، وشكر خاص للفنانة المبدعة منى زكي، المخرج العبقري هاني خليفة، السيناريست الموهوب جدًا محمد رجاء وجميع القائمين على الفيلم، حقيقي استمتعت جدًا بكل دقيقة من هذا العمل الفني الأكثر من رائع".

يذكر أن مدحت العدل يقدم مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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