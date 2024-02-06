تايلور سويفت "تريند" بعد تجاهلها سيلين ديون في حفل "الجرامي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواجدت النجمة الأمريكية تايلور سويفت ضمن تريندات تطبيق "X" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك عقب فوزها بجائزة "أفضل ألبوم" بحفل توزيع جوائز الجرامي في دورته الـ 66 هذا العام.

وقامت النجمة العالمية سيلين ديون بتسليمها الجائزة على المسرح وسط تجاهل "سويفت" للمغنية الفرنسية العالمية في ظهورها النادر بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرًا وكانت بمثابة إحدى مفاجآت الحفل هذا العام، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله "سويفت" وهي تتسلم الجائزة من "سيلين ديون" ورأى البعض أنها لم ترحب بـ "سيلين" بالطريقة التي تليق بها وسط هجوم رواد السوشيال ميديا.

وفاجئ عدد من النجوم حضور حفل توزيع جوائز الجرامي بدعمهم للقضية والشعب الفلسطيني منهم المغنية والكاتبة الاسكتلندية آني لينوكس التي طالبت بوقف إطلاق النار في غزة خلال إحيائها إحدى فقرات الحفل الغنائية، إلى جانب المغنية وعازفة الجاز الأمريكية إسبيرانزا سبالدينج التي ظهرت وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، كما ظهرت كاتبة الأغاني الأمريكية أجا مونيت وهي تحمل حقيبة على شكل "بطيخة".

وشهد حفل توزيع جوائز جرامي هذا العام العديد من المواقف المحرجة منها القبض على مغني الراب الأمريكي كيلر مايك في مسرح كريبتو أرينا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عقب الحفل وفوزه بـ 3 جوائز جرامي بتهمة الاعتداء بالضرب.