نادين نسيب نجيم بفيديو طريف للغاية.. هذا ما تفعله عندما تغضب

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور مقطع فيديو طريف للغاية لها، ظهرت فيه وهي تكشف كيفية تحكمها بعصبيتها، ثم تبدأ بالصراخ بشكل مفاجئ.



وعلقت نادين على الفيديو الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وقالت: "أنا بس قرر ما عصب أبداً وكون رايقة لو شوما صار". كمان أنا بعد أول مشكل".

وقبل بداية شهر رمضان المبارك، طلبت نادين نسيب نجيم من متابعيها، عدم حرق أحداث المسلسلات والكشف عن مشاهد الحلقة التالية، بسبب حصول بعض المنصات على الحق الحصري الأولي لعرض كل حلقة.

وكتبت نادين على صفحتها: "بدي وعد من الفانز يلي بمون عليهم انه بس تشوفوا الحلقة على شاهد قبل العرض على الشاشة ما تحطوا مقاطع و ما تحرقوا الاحداث و لا تقولوا شو صار و لاتحطوا صور و لاشي كرمال يلي ما حضر يستمتع بالعرض و مرسي حبيباتي".