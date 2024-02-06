ميرنا وليد - بيروت - كان لإطلالة الفنانة العالمية دوا ليبا في حفل توزيع جوائز الـ Grammy's حصة الأسد من الإشادات من قبل الجمهور، وذلك بسبب أناقتها البالغة وجرأتها وعصريتها في آن.
وبالرغم من أن إطلالتها بعشاء ما قبل الحفل من فالنتينو لم تكن موفقة، حيث إعتمدت معطف طويل باللون الأحمر، مزيّناً بكرات معدنية ذهبية ومحدد عند الخصر، ونسقت معه سروال باللون البرغندي، وجاءت مخيبة بشكل كبير للآمال، إلا أنها عادت وأطلت خلال الحفل بفستان رائع من علامة Courreges، طويل وواسع باللون الفضي، وكاشف عند منطقة الصدر بقصة مميزة للغاية، وخطفت أنظار الحضور.
كانت هذه تفاصيل خبر دوا ليبا بإطلالتين مختلفتين في حفل الـ Grammy's.. مرة صائبة ومرة خائبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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