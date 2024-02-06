عروس تترك حفل زفافها لإلتقاط صورة مع أحمد العوضي- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد العوضي الجمهور مقطع فيديو، ظهر فيه من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "حق عرب"، ليكون أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية، نقل إثرها إلى المستشفى.



وظهر أحمد في مقطع الفيديو وقد إلتف حوله الجمهور من كل مكان وسط الزغادير إحتفالاً بعودته إلى تصوير أحد مشاهد المسلسل في شارع المعز في القاهرة، حيث من المقرر أن ينتهي من تصوير مشاهده في العمل خلال الفترة المقبلة، ليكون جاهزاً للعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وقد صادف الممثل إقامة حفل زفاف في أحد شارع المعز في نفس وقت التصوير، فقامت العروس برتك زفتها من أجل إلتقاط صورة مع العوضي.