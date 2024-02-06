شهادات نساء في المحكمة : داني ألفيس تحسس جسد امرأتين.. واعتدى على ثالثة

ميرنا وليد - بيروت - استمعت المحكمة لشهادات من 3 نساء يوم أمس الاثنين بحق لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس وأشارت اثنين منهما انه تحسس جسديهما قبل أن يعتدي جنسياً على الثالثة، في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022.
وأشارت صديقة صاحبة الشكوى بالإضافة إلى بنت عمها، اللتان كانتا معها في النادي إن ألفيس دعاهما إلى منطقة كبار الشخصيات حيث كان مع صديق له ثم تحرش بهما وقالت صديقة صاحبة الشكوى "كانت طريقة تعامل ألفيس مخيفة. شعرت بالتوتر".
يذكر انه تم القبض على داني ألفيس مدافع برشلونة السابق في كانون الاول/ يناير العام الماضي وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين مع انه نفى في البداية أي لقاء جنسي مع المرأة التي قال إنه لا يعرفها .
ويتهم المدعي العام ألفيس بإجبار المرأة على ممارسة الجنس وعدم استخدام واق ذكري، ويطالب بسجنه تسع سنوات ودفعه تعويضات بقيمة 150 ألف يورو (163215 دولارا) للضحية.
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