جورجينا رودريغيز بجلسة تصوير لاتينية بإمتياز.. جمالها فاق التوقعات

ميرنا وليد - بيروت - خضعت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز لجلسة تصوير لاتينية بإمتياز، في العاصمة الإسبانية مدريد. حبيب كيم كارداشيان نجم معروف يصغرها بـ 12 عاماً.. وهذه هويته

وقد أطلت جورجينا بلوكات مختلفة، وإعتمدت عدة إطلالات تنوعت بين الكلاسيكية والمعاصرة، وإعتمدت المزج بين أقمشة الدينم، مع نقشات حديثة ذات طابع كلاسيكي.

وكانت جورجينا رودريغيز قد إحتفلت بعيد ميلادها الـ30، بصحبة عدد من أصدقائها بجزر المالديف، حيث تقضي عطلتها في ظل غياب حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، للاستعداد لمباريات كأس موسم الرياض مع فريق النصر السعودي.

وشاركت جورجينا متابعيها صوراً لاطلالتها خلال الاحتفال على البحر في جزر المالديف.

وظهرت جورجينا في الصور برفقة أصدقائها خلال حفل عشاء جماعي، وارتدت رودريغيز مايوه في إحدى الصورة، وفي صورة أخرى ظهرت فيها بكاش مايوه أزرق شفاف، كما ظهرت بفستان أخضر قصير.

ووثقت الصور اللافتة الرومانسية التي قام بها كريستيانو رونالدو من أجل الاحتفال بعيد ميلاد جورجينا، إذ ظهر في مكالمة عبر الفيديو للاحتفال معها، وظهرت جورجينا تحمل باقة ورود حمراء كبيرة للغاية.

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