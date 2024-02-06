- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - خضعت الفنانة اللبنانية مي حريري لعملية جراحية في لندن، وأطلت على الجمهور من على سريرها في المستشفى.
وشاركت مي حريري الجمهور مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، وطمأنت محبيها ومتابعيها على حالتها الصحية، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية حول نوع العملية الجراحية التي خضعت لها.
وبخطوة مفاجئة، كانت مي حريري قد حذفت صورتين لها، كان سبق أن شاركتهما مع متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر الكثير من المتابعين أن سبب قيام مي حريري بهذه الخطوة، هو لأنها تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب فستانها الجريء، الذي يتميز بفتحة كبيرة عند الصدر، بينما اعتبر متابعون آخرون أنها أزالت الصورتين بعدما أشار البعض إلى أنها بدت شاحبة ونحيفة للغاية مقارنة بصورها في السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر مي حريري تخضع لعملية جراحية.. وهكذا أطلت من سريرها في المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.