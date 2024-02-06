حسين الجسمي يحقق هذا الرقم القياسي بعد 4 أيام من طرح "مرة شكراً"

ميرنا وليد - بيروت - لليوم الخامس على التوالي، تواجدت أغنية "مرة شكراً" للفنان الإماراتي حسين الجسمي من ألحان ياسر بوعلي الترند للموسيقى في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية في يوتيوب، محطماً الأرقام القياسية في عدد المشاهدات بعد أن وصلت الأغنية الى أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال 4 أيام فقط، الى جانب تصدرها في عدد من المنصات المتخصصة في عرض الأغنيات، ليسجلان نجاحاً جديداً لتعاونهما المستمر والمتميز.



وكان الجسمي قد طرح أغنية "مرة شكراً" عبر الإذاعات الخليجية والعربية، وعبر قناته الرسمية في YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي، متعاوناً في كلماتها مع الشاعر عبدالله الملحم ومن توزيع زيد نديم ومع حسام كامل في عملية المكس والماستر.