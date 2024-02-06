شكرا لقرائتكم خبر عن جيريمي رينر: أبذل كل جهدى للعودة إلى عالم مارفل السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل العالمى جيريمي رينر إنه سيكون "قويًا بما يكفي" للعودة إلى عالم Marvel السينمائي، بعد حادثة كاسحة الثلج التي تعرض لها بداية العام الماضى 2023، حيث صرح قائلا:" أنا أفعل ربما 90 بالمائة من كل الأشياء التي كنت بحاجة إلى القيام بها، وأعتقد أننى احتاج إلى 6 شهور أخرى للتعافى الكامل".

وأكد رينر لـ Entertainment Tonight في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "سأفعل كل ما بوسعى، كل ما يتطلبه الأمر لأصبح أفضل، وأصبح أقوى، أنا أسير في طريق ذو اتجاه واحد، وهو التعافي، خاصة أن حياتي تتعلق بالصحة والعافية، وسيكون التعافي جزءًا من بقية حياتي، لذا أتطلع إليه، هناك دائمًا شيء يجب القيام به لكي تتحسن، وتكون أقوى، وتكون أكثر سعادة، وتكون أكثر صحة، وهذا ما أتطلع إليه".

وعندما سُئل على وجه التحديد عن إعادة تمثيل دوره كـ Hawkeye، قال رينر: "سأكون قوياً بما فيه الكفاية، هذا أمر مؤكد، وسأكون جاهزا، خاصة مع وجود المسئؤلين عن شركة مارفل معي طوال فترة التعافي، لذا، إذا كانوا يريدونني في لعب الدور بالتأكيد سأقوم بذلك".

وأنهى رينر حديثه قائلا:" طوال فترة التعافى، كل ما استطعت الحصول عليه هو مخفوق البروتين، كانت هذه الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها الحصول على العناصر الغذائية، لأنني كنت قد كسرت فكي".