شكرا لقرائتكم خبر عن كيلر مايك: مؤكد سيتم تبرئتى من جميع التهم بحفل جرامى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مغنى الراب كيلر مايك إنه "سيتم تبرئتى من جميع التهم" بعد اعتقاله اثناء حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024، حيث تم القبض على مغني الراب، الذي فاز بجائزة أفضل أداء راب وأفضل أغنية راب عن أغنيته "Scientists & Engineers"، بالإضافة إلى أفضل ألبوم راب لـ "Michael" ليلة الأحد مكبل اليدين بعد انتهاء الحفل.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إنه تم احتجازه بسبب مشاجرة جسدية داخل مكان الحدث يوم الأحد، وفقًا لبي بي سي نيوز.

وأصدر كيلر مايك بيان، الذى أكد من خلاله:" أريد أن أشير إلى أنه في الليلة الماضية، تلقيت أنا وفريقي عددًا من المكالمات من المعجبين والزملاء المعنيين الذين يريدون معرفة ما إذا كنت بخير، وأنا أقدر كثيرًا الاهتمام والدعم، لكنني أفضل من أن أكون على ما يرام".

وتابع مايك في بيانه:" كان يوجد ضغط كبير في الدخول إلى الحفل، ومن ثم حدث التباس حول الباب الذي يجب أن ندخله منه أنا وفريق، وواجهنا حارسًا أمنيًا، لكن فريقي وأنا لدينا ثقة تامة في أنه سيتم تبرئتي في النهاية من جميع التهم".

كما قلل مغني الراب من أهمية الاعتقال أثناء ظهوره في برنامج Big Tigger Morning Show.

وأضاف: "لقد واجهتنا بعض الصعوبات ولكننا احتفلنا طوال الليل، وكأن شيء لم يحدث، نحن الفائزون، هذا كل شيء."