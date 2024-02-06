بعد سلسلة من التأجيلات.. عرض مسلسل بشرى بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم انتهاء الفنانة بشرى من تصوير مسلسلها “طبيبة شرعية” منذ فترة طويلة، استمرت الشركة المنتجة للعمل في تأجيل عرضه عبر الفضائيات مرّات عدة، إلى أن حدّدت الشركة بداية الأسبوع المقبل موعداً لعرضه.

المسلسل من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشرى في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم. وتدور أحداث المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدن أنفسهن متورّطات في قضايا ترتبط بعملهن وتؤثر في حياتهن الشخصية.

يُذكر أن آخر أعمال بشرى الفنية، فيلم “أولاد حريم كريم”، وهو بطولة: مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

كما شاركت بشرى في إنتاج فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، والذي تم سحبه أخيراً من دور السينما المصرية لضعف الإيرادات، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف.