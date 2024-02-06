“أول فيلم للسناغل فقط”.. أحمد الفيشاوي يروّج لـ”السيستم” وعرضه بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج النجم أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “السيستم” والمقرر عرضه يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أقل من شهر من طرح فيلمه “عادل مش عادل”، لينافس بذلك في موسم الشتاء السينمائي بفيلمين.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” الملصق الدعائي للفيلم وقد تصدّره هو والنجم طارق لطفي، ومعهما نجمتا العمل نسرين طافش وبسنت شوقي، كما نشر الفيشاوي بوستر آخر من دون أبطاله مكتفياً بجملة “أول فيلم للسناغل فقط”.

يُعد فيلم “السيستم” أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الى نوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية، وهو مأخوذ من فيلم “هيتش” للنجم الأميركي ويل سميث.

ويجسد أحمد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية “وحيد الحكيم”، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.

يُذكر أن أحمد الفيشاوي احتفل الشهر الماضي بانطلاق عروض فيلمه “عادل مش عادل”، ويشاركه البطولة كل من: شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المغنية نوال صاحبة أغنية “مخاصماك” والتي تصدّرت “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.