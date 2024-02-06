غسان صليبا يتقدم بالإستقالة من منصبه في نقابة الممثلين

ميرنا وليد - بيروت - تقدّم الفنان اللبناني غسان صليبا بالاستقالة من منصبه كنائب رئيس نقابة الممثلين في لبنان، نظراً لضيق الوقت، متمنّياً لكافة أعضاء النقابة، وعلى رأسهم الرئيس نعمة بدوي، كل التوفيق في السعي للدفاع عن حقوق الممثل اللبناني.
وكان قد حل الفنان اللبناني غسان صليبا ضيفاً على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر، في برنامج "نجوم الفن"، وتحدث في العديد من المواضيع، من بينها دخول ابنيه زياد ووسام بعمر الطفولة، التمثيل المسرحي معه في مسرحية "وقام في اليوم الثالث"، وأشار الى أنهما تأثرا بأعماله، بالإضافة إلى دراستهما في الولايات المتحدة الأميركية.
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