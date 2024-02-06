كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل شخصيته في "الحشاشين"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري كريم عبد العزيز الجمهور مجموعة صور كشف من خلالها عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "الحشاشين"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وعلق كريم عبد العزيز على المنشور قائلاً: "حسن الصباح.. رمضان 2024.. على خير يارب".

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، ومن بطولة الممثلين المصريين كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف فضّلت الشركة المنتجة للعمل عدم الإعلان عن أسمائهم حالياً ليكونوا مفاجأة المسلسل.

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