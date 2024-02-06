لقاء سويدان رفقة شيري عادل في أحدث ظهور لهما (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة تجمعها بالفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت شيري ولقاء في الصورة داخل أحد النوادي، وعلقت لقاء:"تفتكروا مين اللي كسب الماتش أنا ولا شيري".

ويعرض للفنانة شيري عادل حاليا فيلم "عادل مش عادل"، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، بدرية طلبة، محمد رضوان ومحمود البزاوي.

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