بصورة تجمعهما.. دنيا سمير غانم تهنئ زوجة كريم فهمي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، دنيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وكتبت دنيا على الصورة:"عيد ميلاد سعيد".

وكشفت الفنانة دنيا سمير غانم مؤخرًا عن كواليس واستعدادات العرض المسرحي "آنستونا" عبر كاميرا "ET بالعربي" وأعربت عن سعادتها بعرض المسرحية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

تدور أحداث مسرحية "آنستونا" حول مطربة تعيش في حارة شعبية وتحلم بالوصول للنجومية والشهرة ويتم اكتشافها من قبل مايسترو يؤدي دوره الفنان بيومي فؤاد، يشارك ببطولة المسرحية كلًا من سامي مغاوري، ألحان المهدي، كريم عفيفي، عمرو عبدالعزيز، تأليف كريم سامي، إخراج خالد جلال.

يذكر أن أخر مشاركات دنيا سمير غانم كانت بمسلسل "جت سليمة" والذي عرض ضمن موسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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