هشام جمال:"طلبت يد ليلى زاهر من والدها في النادي الأهلي"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان هشام جمال كواليس تقدمه للفنان أحمد زاهر لطلب الزواج من ابنته ليلى أحمد زاهر.

وقال هشام جمال خلال خلال لقاء الفنانة إسعاد يونس معه ومع ليلى في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "Dmc"، :"أنا تقدمت لزيزو في النادي الأهلي، علشان الناس تعرف قد إيه أنا أهلاوي".

وأضافت:" كان عندنا حاجة وإتقابلنا في النادي، وبعد ما خلصنا الموضوع كان رايح عزاء وأنا رايح نفس العزاء، وقعدنا نتغدى في النادي مع بعض، وفجأة خطفته بسؤال هنعمل إيه في موضوع ليلى".

وتابع:" "أول سؤال سأله والدها كان الموضوع بدأ إمتى، فقلت له متخافش أنا معملتش أي حاجة تتخطى حدود الأدب والاحترام، وإتكلمنا 4 ساعات، وبعد العزاء كملنا كلام لغاية الساعة 2 الصبح".

وأكمل:" "حكيت له كل حاجة ممكن تبقى مهم يعرفها، وليه إحساسي كده ناحية بنتك، وليه شايف إنك المفروض توافق، وطمنته على حاجات كثيرة".

وأردف هشام : "هو مشكلته الرئيسية إنه بيحب بناته جدا وخايف عليهم، وطمنته بمنطق متخافش عليها".

وفاجأ الفنان هشام جمال جمهوره ومتابعيه بقراءة الفاتحة على الفنانة ليلى أحمد زاهر ونشر صور مطلع شهر يناير الجاري عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين وعلق: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخير سعيد علينا، من أيام كانت قراية الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمني من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

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