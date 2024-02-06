رمضان 2024.. رانيا يوسف تنشر صورة من مسلسل "جريمة منتصف الليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة من تصوير مسلسل "جريمة منتصف الليل"، عبر حسابها الرسمي بموقع"X".

وعلقت رانيا:"بدء تصوير مسلسل جريمة منتصف الليل".

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة: رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، بالإضافة للنجمات، إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كل من: ليلى سلمان، علي السبع، نوف العبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج "a-a one shot" للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.

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