تامر فرج يعلن وفاة ابنة عمه ويطلب من جمهوره الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان تامر فرج عن وفاة ابنة عمه، اليوم الثلاثاء 6 فبراير الجاري.

وكتب تامر فرج منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع"فيسبوك"، :"البقاء لله، توفت إلى رحمة الله وارتقت إلى معيته ابنة عمي مها محمد فرج الديب، الرجاء الدعاء لها بالرحمة".

يذكر أن أخر أعمال الفنان تامر فرج مسلسل"تلت التلاتة" بطولة غادة عبد الرازق، ليلى أحمد زاهر، مي سليم، صلاح عبدالله، تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح".

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