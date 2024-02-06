"بإطلالة شبابية" أحدث ظهور لسميرة سعيد والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سميرة سعيد متابعيها، أحدث ظهور لها.

ونشرت سميرة، الصور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "ْX"، وظهرت بإطلالة شبابية ارتدت فيها قميص ملون وبنطلون جلد باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جميلتي، تمنياتي لكم بدوام السعادة والنجاح، قمر يا ديفا، فتاة العشرين عام".

يذكر أن الفنانة سميرة سعيد، طرحت مؤخرًا أغنية "إنسان آلي" عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "إنسان آلي" كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هاني ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح.

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