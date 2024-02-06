شيرين رضا تتجه إلى الدراما الخليجية.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض الفنانة شيرين رضا للمرة الأولى تجربة المشاركة في عمل خليجي، وذلك بعد تعاقدها على مسلسل كويتي ضخم من إنتاج منصة (شاشا)، تأليف الكاتب فيصل البلوشي وإخراج المخرج المصري عصام عبد الحميد.

وتشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من فناني الوطن العربي من الكويت والسعودية والعراق ومصر، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، ويتوزّع التصوير بين الكويت وعدد من الدول الأوروبية.

يُذكر أنه يُعرض حالياً لشيرين رضا أكثر من عمل ما بين الدراما والسينما، منها فيلم “مقسوم” الذي تشارك في بطولته مع كل من: ليلى علوي، سما إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، سيد رجب ضيف شرف، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

وعلّقت شيرين رضا على مشاركتها في الفيلم في تصريح إعلامي مؤكدة أنها سعيدة للغاية بكواليسه، خاصة أن جميع أبطال الفيلم أصدقاؤها. وأضافت: “الكواليس كانت حلوة قوي ولذيذة لأن إحنا ستات وكلنا صحاب وروحنا أسوان انبسطت قوي”.

كما يُعرض لشيرين رضا مسلسل “وبينا ميعاد 2” ويشارك في بطولته كلٌ من: صبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي، ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، وهو من إخراج هاني كمال.