بعد نفاد تذاكر الحفل الأول.. مدحت صالح بحفل إضافي في الأوبرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشركة المنظّمة لحفل الفنان مدحت صالح المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية في 25 شباط (فبراير) الجاري، عن حفل إضافي في اليوم التالي نظراَ للإقبال الجماهيري الكبير ونفاد تذاكر الحفل الأول ومطالبة الجمهور بحفل آخر لعدم تمكنهم من حجز تذاكر الحفل.

وأصدرت الشركة المنظّمة بياناً قالت فيه: “بناءً على طلب الجمهور ونظراً لنفاد تذاكر حفل ٢٥ فبراير، سيُنظّم حفل ثانٍ للفنان الكبير مدحت صالح يوم الاثنين الموافق فيه ٢٦ فبراير على المسرح الكبير بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر”.

وكانت دار الأوبرا قد أعلنت عن نفاد تذاكر حفل المطرب مدحت صالح، والمفترض أن يحييه على المسرح الكبير في 25 شباط (فبراير) الحالي.

وسوف يقدّم مدحت صالح خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، بعد إحيائه ثلاث حفلات غنائية على المسرح الكبير ضمن سلسلة “الأساتذة” التي قدّم من خلالها أغاني لكبار المطربين.

وقدّم مدحت صالح خلال حفل “الأساتذة 3” على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ميدلي أغاني محمد عبد الوهاب ومنها: “على بالي يا ناسيني” و”أنا والعذاب وهواك” و”يا ورد من يشتريك” و”قلبي بيقولي كلام”… كما قدّم خلال حفله في دار الأوبرا المصرية أغنية “بلغوه” لماهر العطار، وأغنيته “حمايا العزيز” وسط تفاعل كبير من الجمهور.