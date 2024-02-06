فاجأ الجميع بشكله.. كريم عبد العزيز ينشر صوراً من مسلسل “الحشاشين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم كريم عبد العزيز عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً حديثة له كشف من خلالها تفاصيل شخصيته في مسلسل “الحشاشين، المقرر عرضة رمضان 2024.

وروّج كريم للمسلسل معلّقاً على الصور بقوله: “حسن الصباح… رمضان 2024… على خير يارب”.

وكان المخرج بيتر ميمي قد كشف عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” كواليس تصوير مسلسل “الحشاشين” الذي يخوض به الفنان كريم عبد العزيز سباق الدراما الرمضاني المقبل.

وشوّق بيتر ميمي جمهور كريم عبد العزيز لأحداث المسلسل، حيث نشر صورة من كواليس العمل وعلّق عليها قائلاً: “متبقي 40 يوم تقريباً على عرض مسلسل “الحشاشين”، الفرقة اللي رعبت العالم في القرن الحادى عشر ومؤسّسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر في التاريخ”.

وأضاف: “المسلسل اتصوّر في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي”.

مسلسل “الحشاشين” هو تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة “سينرجي”، ومن بطولة: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف ممن فضّلت الشركة المنتجة للعمل عدم الإعلان عن أسمائهم حالياً ليكونوا مفاجأة المسلسل.