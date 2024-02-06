أغنيات ألبومها تحقق انتشاراً كبيراً.. مايا دياب: “ما بقدر عبّر عن شعوري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة اللبنانية مايا دياب عن سعادتها الأصداء الإيجابية حول أغنيات ألبومها الجديد من ألبوم MYMAYAV، بعد أيام من صدورها، وقالت مايا في منشور على حسابها الرسمي على موقع “إكس”: “عم بقرأ كل تعليقاتكم وأرائكم بالاغاني كلن قالولي وتعالى وافرح وقولّي.. ما بقدر عبّر عن شعوري بالأصداء الحلوة اللي كنت ناطرتها وانتوا خليتوني حس فيها بفضل محبتكم”.

وتابعت مايا مشيرة إلى سعادتها بتنوع اختيارات الجمهور لأغنيتهم المفضلة من الألبوم قائلة: “بحب انو كل شخص عم يختار الاغنية الاقرب لقلبه وهيدا الهدف من التنوع بالأنماط الموسيقية اللي بحرص قدمها .. MUCH LOVE.

وتحظى أغنيات “كلن قالولي، تعالى وافرح، وقولّي” التي أصدرتها مايا دياب بإعجاب واسع من الجمهور منذ صدورها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، حيث تحقق تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل وتحديداً مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات كل أغنية من الأغنيات الثلاث.

وتقدم مايا لمحبيها في الألبوم أغنيات منوعة من حيث اللهجات والأنماط الموسيقية:

“كلّن قالولي” هي الاغنية اللبنانية التي تتعاون بها مجددا مع الفنان زياد برجي من حيث الكلام واللحن وهي من توزيع المبدع هادي شرارة. وتدمج مايا بهذه الاغنية الكثير من مشاعر الحب والحزن بأسلوبها وإحساسها الخاص .

وبعد نجاح أغنية ديالي باللهجة المغربية ، تكرر مايا تجربتها مع جمهور المغرب العربي بأغنية “قولّي” وهي من كلمات والحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي.

أما الأغنية الثالثة من الألبوم فهي مصرية بعنوان “تعالى وافرح” من كلمات احمد المالكي ، الحان مدين وتوزيع هادي شرارة .

ويتبقى من الألبوم أغنية واحدة ستقدمها على طريقة الديو مع نجم عالمي تكشف تفاصيلها لاحقاً وحينها يكون الألبوم قد اكتمل.