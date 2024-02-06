“أحتاج أن أكون عارية”.. ميغان فوكس بإطلالة هي الأجرأ لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ربما تكون الممثلة، البالغة من العمر 37 عامًا، قد اختارت مظهرها الأكثر جرأة والأكثر عريا حتى الآن عندما ارتدت ملابسها (أو لم ترتدي ملابسها) لحفلة غرامي لعام 2024، ليلة الأحد، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وخرجت وهي ترتدي فستانًا قصيرًا شبكيًا معدنيًا بالكاد يوجد به عدد قليل من الدوائر المتناثرة حول الوصلات.

وكانت ترتدي زوجًا من السراويل الداخلية المثيرة تحت فستانها الصغير وحذائها ذو الكعب العالي وشعرها الوردي الزاهي في أمواج ناعمة.

وشاركت فوكس إطلالتها على إنستغرام قبل قضاء ليلتها في الخارج، بعدسة جاكوب ويبستر، وكتبت: “فتاة، تمت مقاطعتها”.

ومن المنطقي أن تطل فوكس بهكذا صورة ، حيث أخبرت WWD في تشرين الثاني الفائت أن لديها أيامًا تريد فيها أن تكون عارية فقط.

“هناك جزء مني يقول: “لا، أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم”، وأوضحت أيضًا أنها “ليس لديها أسلوب واحد ثابت”، لأن أي زي تختار ارتداءه يعتمد ببساطة على ما تشعر به في هذه اللحظة.