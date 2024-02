دريك يهاجم حفل توزيع جوائز “غرامي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتقد مغني الراب الأميركي دريك حفل توزيع جوائز “غرامي” لعام 2024، مؤكّداً أنّ نتائجها لا تعني أي شيء ولا أهمية لها.

وفي التفاصيل، أوضح دريك عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” قبل بدء الحفل مساء الأحد، أنّه غير مهتم بمواكبة الفائزين كاتباً: “ما عليك تذكّره أيها الفنانون الرائعون أنّ هذا العرض ليس حقائق، إنّه مجرد رأي مجموعة من الأشخاص ظلت أسماؤهم سرّية”.

وتابع: “حرفياً. يمكنكم أن تبحثوا عن ذلك عبر غوغل. تهانينا لأي شخص يفوز بأي شيء في فئة موسيقى الهيب هوب، لكن هذا العرض لا يحدّد أي شيء في عالمنا”.

وكتب دريك رسالته هذه على مقطع فيديو له خلال إلقائه كلمته عام 2019، مشكّكاً بالحاجة في الأساس إلى حفل “غرامي”.

يُشار إلى أنّ النجم كان مرشحاً لجوائز عدة مع 21 “سافاج” هي أفضل أداء راب وأفضل أغنية راب لـ Rich Flex، وأفضل أداء راب لحني لـ Spin Bout U وأفضل ألبوم راب لـ Her Loss.

ولم يكن دريك حاضراً في حفل “غرامي” بسبب تواجده في تامبا، فلوريدا للقيام بجولته مع جي كول بعنوان، ” Drake with J. Cole: It’s All A Blur Tour – Big As The What?”.