بلقيس : "أغنية خدي الغمرات أبكتني لأنها ذكرتني بعلاقة انتهت"

ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة الإماراتية بلقيس، على تعاونها مع الفنان اللبناني مروان خوري، في الأغنية الجديدة "خدي الغمرات".

وقالت بلقيس: "بكيت خلال تسجيل الأغنية لأنها ذكرتني بعلاقة خلصت، وأكيد الفيديو كليب هينزل على الفالنتين".

وكانت تلك التصريحات عبر لقاء تلفزيوني .

أغنية خدي الغمرات، من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، والفيديو كليب من إخراج بهاء خداج.

وكانت قد أعلنت الفنانة اليمنية بلقيس أنها ستصدر قريباً أغنية ديو تجمعها بالفنان اللبناني مروان خوري، تحت عنوان "خدي الغمرات"، مشيرة إلى أن العمل من كلماته وألحانه.

وكتبت بلقيس على صفحتها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "ديو عربي بعنوان "خدي الغمرات" سيرى النور قريبا يجمعني مع الفنان الكبير مروان خوري من كلماته وألحانه وتوزيع داني خوري واخراج بهاء خداج .. انتظرونا".

وأشارت المعلومات الأولية الى أن الاغنية ستأخذ الطابع الرومانسي، ومن المتوقع أن تصدر في عيد الحب، أي بعد 10 أيام تقريباً.

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