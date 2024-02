شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون: احتمالية تقديم الجزأين الـ 6 و 7 من Avatar مع مخرجين جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من عدم طرح فيلم Avatar 3 بعد، لكن المخرج العالمى جيمس كاميرون أكد أن لديه خطط للفيلمين السادس والسابع في السلسلة، في مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE، تحدث المخرج البالغ من العمر 69 عامًا عن الأجزاء التالية ومشاركته.

قال كاميرون لمجلة PEOPLE: "لقد انتهينا من الفيلم الخامس بالكامل، ولدي أفكار للفيلم السادس والسابع، على الرغم من أنني ربما سأسلم العصا في تلك المرحلة لمخرج آخر".



جيمس كاميرون

كما تحدث كاميرون عن رغبته في أن تصبح Avatar سلسلة أفلام مثل Star Wars وStar Trek، حيث قال كاميرون: " Star Wars وStar Trek والسلاسل المختلفة التي كانت موجودة منذ أن كنت طفلاً، كانت تلك هي مصادر إلهامي، قدمنا فيلمان فقط من السلسلة، ونحن الآن في منتصف الطريق نحو الفيلم الثالث، ولكي يكون لديك هذا النوع من التأثير الثقافي مع مرور الوقت، عليك أن تصب كل قلبك وطاقتك فيه."

ومن المتوقع أن يصل الجزء الثالث من فيلم Avatar إلى دور العرض في عام 2025، يليه Avatar 4 في عام 2029 وAvatar 5 في عام 2031.

وتابع كاميرون قائلا:"يسألنا الناس دائمًا، لماذا واصلتم العمل في نفس الشيء، لماذا استمر الكثير من المخرجين في تقديم أفلام جديدة، لأنه عندما تتواصل مع الناس، لماذا تهدر ذلك؟ لماذا تبدأ من جديد بشيء آخر قد لا يكون فعالا؟".

ومن ثم تابع كاميرون قائلاً إنه إذا استمرت الأفلام في تحقيق النجاح، حيث أصبح الفيلمان الأولان في المرتبة الأولى والثالثة في قائمة الأفلام الأكثر ربحًا على الإطلاق، فهذا يثبت أن "الناس متعاطفون بالفطرة".

وأضاف كاميرون قائلا:"إنهم يريدون بالفطرة التواصل مع بعضهم البعض، إن رسالتنا في الواقع بائسة في رسالتها إلى حد ما، ولكنها تتعلق بالجمال والتواصل والقيم الإيجابية، ويبدو أن هذا ينجح، فماذا يخبرنا ذلك عنا؟ وكبشر على مستوى العالم؟ لأن الأفلام ناجحة في العالم، لذا أعتقد أن هذا هو التمكين بالنسبة لنا".

بينما تم إصدار Avatar في عام 2009، وصل Avatar: The Way of Water إلى دور العرض في عام 2022 وحقق إيرادات هائلة بلغت 2.3 مليار دولار في شباك التذاكر.