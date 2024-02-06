أصالة| أغنية لحقت نفسي الأعلى مشاهدة في الجزء الثاني من الألبوم

ياسر رشاد - القاهرة - حققت أغنية “لحقت نفسي” للفنانة أصالة من الجزء الثاني للألبوم، الأعلى مشاهدة بين الأغنيات الست له، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه على يوتيوب.

مشاهدات أغنية لحقت نفسي لـ أصالة

حققت أغنية لحقت نفسي أكثر من ربع مليون مشاهدة عبر قناة أصالة الرسمية على يوتيوب، ودخلت قائمة الأكثر مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

تفاصيل أغنية لحقت نفسي أصالة

أغنية لحقت نفسي لـ أصالة من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتقول كلماتها "لحقت نفسي مشيت وسبتك قبل ما تخلص عليا وابتديت بقي اشم نَفَسي وحالتي تهدي يا دوب شويه والنفسيه اتحسنت !! والجراح اتسكنت كنت واحده الخوف قاتلها والحمد لله اطمنت رجعت واحده جديده في كل تفاصيلها واحده عكس اللي انت بتتبسط منها شافت اللي عرف قيمتها واللي خاف علي مصلحتها وكل حيّ اهو راح لحاله افهم بقي والايام مبتستناش والدنيا بتمشي وتتعاش وانت بعدت وبعت وخير ما فعلت وادينا مكملناش شوفت الخير جه بعد سنين كان في غشاوه راحت م العين الله اعلم لو محصلش ده كله كنت وصلت لفين ربنا فعلا نجاني وفوقت انا تاني لنفسي خلاص .

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي

يضم الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي 6 أغانٍ وهم"أعراض الغياب، عشق الروح، حديقة ثلج، لحقت نفسي، عايشة حالة، نسيت".

تفاصيل الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي أصالة

كانت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 6 أغاني، “ ؤجل مثالي، مانجا، فوق، مارس إبريل، لما بنتجاهل، الأخبار الحلوة”، بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.

قُدمت الأغاني بالكامل بطريقة الفيديو كليب التي لاءمت قصة أغاني الألبوم التي تنوعت موضوعاتها بين الرومانسي والدرامي والأغاني الراقصة.

كانت أحدث الأغاني التي طرحتها أصالة “التاج”، التي سجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها :"حسن يبرج بالعمى ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

تاج لبس للحسن تاج يروي المفاتن من ظمأ ما تحت تاجه الا السمو ولا فوق تاجه الا السما حسن يبرج بالعمى

ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

غالي ولو شبّهت به وجه الشبه به اغرما يا اعز من يوطى الثرا والنجم على اقدامه ارتمى

مملكتي انت ومالكي لك الولاء والانتماء كل عين ودها بك عسى من قبل ما تلمحك العمى