بمقطع فيديو طريف..غادة عبد الرازق تعايد حفيدتيها بكليمات مميزة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق حفيدتيها بيوم ميلادهما من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله وقت جميل يقضيانه مع بعض، و علقت بكلمات من الحب قائلةً: "أتمنى أن يكون عيد ميلادك حلوًا ومميزًا مثلكما، يا حفيداتي العزيزات، أحبكما أكثر من الكلمات التي يمكن أن تعبر عنها وآمل أن تكون حياتكما مليئة بالضحك والحب.

أتمنى أن يجلب لكما عيد الميلاد هذا القدر من السعادة الذي جلبه لي. كلاكما يجعلني أشعر بالحب والتميز في كل يوم من أيام السنة، بارك الله فيكما لي ولوالدتكما، أحبكما إلى القمر والعودة…. ملحوظة: كاتبين على الدافية cafe shop…. اتمنالكم مشاهدة ممتعة".